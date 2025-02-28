Ramazan'ın Vazgeçilmezi Hurma, Silivri'de Tezgahlarda Yerini Aldı

On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar sofralarının vazgeçilmezi olan hurma, Silivri’de de tezgahlardaki yerini aldı. Fiyatları çeşitlerine göre değişiklik gösteren hurmalar, her bütçeye uygun olarak satışa sunuluyor.

Hurmalarda Geniş Fiyat Aralığı

Silivri’de hurma fiyatları 50 TL’den başlarken, kalitesine ve türüne göre 600 TL’ye kadar çıkıyor. Özellikle Medine ve Ürdün hurmaları kilogram başına 600 TL fiyatla satılırken, diğer hurma çeşitleri ise şu şekilde:

Tunus hurması (paketli)

35 TL İran hurması: 75 TL

Şukari hurması: 150 TL

Silivri’de kuruyemiş işletmecisi Aydın Karabulut, hurmalara olan yoğun talebin Ramazan boyunca artarak devam ettiğini belirterek, en çok Medine hurmasının tercih edildiğini söyledi.

Ramazan’da Hurmanın Önemi

Besin değeri yüksek olan hurma, sahurda tok tutucu özelliği ve iftarda kan şekerini dengelemesi nedeniyle Ramazan ayının en çok tüketilen besinleri arasında yer alıyor. Lezzeti, besleyici özelliği ve sağlık faydaları nedeniyle her sofrada yer bulan hurmalar, Silivri’de de yoğun ilgi görüyor.

