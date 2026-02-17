Ramazan Öncesi Hurma Hareketliliği Başladı

En Çok Medine Hurması Tercih Ediliyor

Silivri’de faaliyet gösteren ve işletmenin 4. kuşak temsilcisi olan kuruyemiş işletmecisi Cafer Karabulut, Ramazan öncesi alışveriş hareketliliğinin başladığını belirterek özellikle Medine hurmasına talebin yüksek olduğunu ifade etti. Karabulut, iftar sofralarının vazgeçilmez ürünü olan hurmanın, her yıl olduğu gibi bu Ramazan’da da en çok rağbet gören ürünlerin başında geldiğini söyledi.

Farklı Çeşitler, Her Bütçeye Uygun Seçenekler

Silivri’de satışa sunulan hurma çeşitleri arasında Ürdün ve Medine hurmaları kilogram bazında alıcı bulurken, Sukkari hurma 500 gram paketlerde 150 TL, İran hurması 500 gram paket halinde 120 TL, Tunus hurması ise 300 gram paketlerde 60 TL’den satışa sunuluyor. İşletme yetkilileri, Ramazan ayı yaklaştıkça talebin daha da artmasını beklediklerini ifade ediyor.

Ramazan Sofralarının Sağlıklı Tercihi

Uzun süre tok tutucu özelliği ve enerji verici yapısıyla bilinen hurma, iftar saatinde sindirimi kolaylaştırması ve kan şekerini dengelemeye yardımcı olması nedeniyle Ramazan ayında en çok tüketilen besinler arasında yer alıyor.