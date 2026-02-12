Ramazan Öncesi Marketlerde Denetimler Sürüyor

Zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontroller kapsamında raflarda satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihleri incelenirken, kasa ve reyon fiyatları arasındaki uyum da denetim altına alındı. İşletmelerin temizlik ve hijyen standartları da ekipler tarafından detaylı şekilde değerlendirildi.

Yetkililer, özellikle yoğun alışveriş dönemlerinde tüketici haklarının korunmasının öncelik olduğunu belirterek, denetimlerin Ramazan ayı boyunca planlı şekilde sürdürüleceğini ifade etti. Vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları ilgili birimlere iletmeleri çağrısında bulunuldu.