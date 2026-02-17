Ramazan Öncesi Zincir Marketlere Gıda Denetimi

Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Ramazan ayı öncesinde ilçede faaliyet gösteren zincir market işletmelerine yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. 5996 Sayılı Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde yürütülen kontrollerde, özellikle vatandaşların yoğun talep gösterdiği ürünler ile Ramazan kolilerinin son kullanım tarihleri titizlikle incelendi.

Denetimler kapsamında işletmelerde satışa sunulan ürünlerin izlenebilirliği, hijyen koşulları ve gıda güvenliği kriterleri detaylı şekilde kontrol edilirken, işletme sahipleri ve çalışanlara da ilgili mevzuat hakkında bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, gıda güvenliği zincirinin her aşamasında sorumluluk bilinciyle hareket edilmesinin önemine dikkat çekerek, vatandaşların karşılaştıkları şüpheli durumları Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait Alo Gıda 174 İhbar Hattı üzerinden bildirebileceklerini hatırlattı.