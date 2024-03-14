Ramazan sofralarına Bizim Toptan bereketi

Bizim Toptan, Ramazan ayında düzenlediği kampanyalar, ucuz fiyatlar ve hediye fırsatlarıyla müşterilerinin yanında yer alıyor. Ramazan ayı kampanyaları ile ilgili açıklama yapan Bizim Toptan CEO’su Hüseyin Balcı, “Türkiye’de tüketilen, nitelik ve lezzetleriyle öne çıkan öz markalı ürünlerimiz ve ucuz fiyatlarımızla müşterilerimizin sofralarındaki bereketi artırmak istiyoruz” dedi.

Türkiye’nin en büyük organize toptan marketi Bizim Toptan, Ramazan’ı düzenlediği kampanyalar, ucuz fiyatlar ve hediye fırsatlarıyla karşılayarak Ramazan ayının bereketini müşterileriyle buluşturuyor. “Ramazan’a Hoş Geldik” temasıyla gerçekleştirilen kampanya çerçevesinde 9 Nisan’a kadar bin liralık alışveriş yapan yeni bireysel müşterilere 2 litre ayçiçek yağı hediye edilecek. Bizim Toptan, Ramazan ayı boyunca tüm müşteri gruplarına yönelik farklı kampanyalarla, kıymetli ayın bereketini paylaşacak. Baklagillerden süt ürünlerine, çaydan şekere, undan salçaya öz markalı ürünlerinin yanı sıra Bizim Toptan, ulusal markalı birçok üründe de fiyatları en uygun seviyede tutarak iftar ve sahur sofralarının hem lezzetine hem de uygun bütçeyle hazırlanmasına katkı sağlayacak. Ramazan ayı süresince sürdürülebilirlik hedefleri çerçevesinde israfın engellenmesine destek olmak amacıyla Bizim Toptan’ın Youtube kanalında “Sıfır Atık Mutfak” konseptiyle Bizim Toptan şeflerinden iftar ve sahurlar için yemek tarifleri yayınlanacak. Videolarda sürdürülebilir bir mutfak için püf noktaları paylaşılırken, artan yemeği değerlendirme yöntemleri, gıdaların ömrünü uzatmak için en iyi saklama şartları gibi konularda önemli ipuçları verilecek. Öz markalı ürünleriyle ekonomik ve leziz yemekler vadeden Bizim Toptan, aynı zamanda Ramazan sofralarında artan yemekleri değerlendirmenin yollarını anlatacak.

“Öz markalı ürünlerimiz ve ucuz fiyatlarımızla müşterilerimizin sofralarındaki bereketi artırmak istiyoruz”

Ramazan ayı kampanyaları ile ilgili açıklama yapan Bizim Toptan CEO’su Hüseyin Balcı, “ ‘Ramazan ayını Ramazan’a Hoş Geldik’ kampanyamız, uygun fiyatlarımız ve özel hediyelerimizle en güzel şekilde karşılıyoruz. Özellikle Ülker Bizim Topraklardan, Ömür, Aytaç Kahvaltılık ürünleri, Besler, Obaçay gibi tüm Türkiye’de tüketilen, nitelik ve lezzetleriyle öne çıkan öz markalı ürünlerimiz ve ucuz fiyatlarımızla müşterilerimizin sofralarındaki bereketi artırmak istiyoruz. Yıl boyunca uygun fiyat ve ürün çeşitliliğimizle daima müşterilerimizin yanında olarak enflasyonla mücadeleye katkı sağlarken; bu aya özel hayata geçirdiğimiz kampanyalarla Ramazan ayının bereketini, paylaşma ve dayanışma ruhunu müşterilerimizle birlikte yaşamayı temenni ediyoruz” dedi.