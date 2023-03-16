Ramazan sofrası Osmaniye'de kuruluyor

Altındağ Belediyesi, Ramazan ayında da deprem bölgesine destek olmayı sürdürüyor. Ramazan ayı boyunca Osmaniye’de depremzedeler için iftar ve sahur ikramı yapılacak.

Depremin olduğu ilk günden bugüne verdiği destekle gönülleri fetheden Altındağ Belediyesi, desteğini Ramazan ayında da devam ettiriyor. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın talimatı ile Ramazan ayında da depremzedeler için aşevi hizmeti verilmeye devam edilecek. Osmaniye’de bulunan Altındağ Belediyesi aşevi, iftar ve sahurda depremzedelerin hizmetinde olacak.

“Ramazan sofrasında da birlikteyiz”

Altındağ Belediyesi’nin ilk günden itibaren bölgede yaşamı kolaylaştırmak için ne gerekiyorsa yaptığını ifade eden Başkan Balcı, “Altındağ Belediyemizin yardım elini ilk günden itibaren depremzede kardeşlerimize uzattık. Bu zamana kadar binlerce kişiye sıcak yemek ikramında bulunduk. Sıcak çorba, çay ve su ikramlarımız ise yüzbinlerce kişiye ulaştı. Kardeşlerimizi Ramazan ayında da yalnız bırakmayacağız. Ramazan sofrasında da biriz, beraberiz” dedi.