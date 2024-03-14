Ramazan Sokağı'nda minikleri kahkahaya boğan gösteri

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Sakarya’ya Ramazan’ın huzurunu yansıttığı Kitap Sokağı, minikleri kahkahaya boğan renkli bir kukla gösterisiyle renklendi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan Sokağında etkinlikler hız kesmeden devam ediyor. Her kesime hitap eden birbirinden eğlenceli aktivitelerle Ramazan’ın ruhunu yansıtan, huzurunu hissettiren sokakta minikleri kahkahaya boğan bir etkinlik gerçekleştirildi. Sakarya’nın minikleri sokak içinde bulunan platformda “Kukla Oyunu” gösterisinde buluştu. 7’den 70’ye herkesin yüzünde tebessüm oluşturan Ramazan akşamları, bu oyunla renklendi. Kahkahaların yükseldiği, eğlendirirken hayata dair önemli çıktılar sunan gösteri alkış yağmuruna tutuldu.

Kitap Sokağı’nda Ramazan boyunca tasavvuf müziğinden semazen gösterilerine, konserlerden yarışmalara, Karagöz Hacivat’tan Kur’an-ı Kerim Tilavetine kadar birçok etkinlik ücretsiz olarak Sakaryalılarla buluşuyor.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Ramazan’da birbirinden güzel etkinliklerin yer aldığı Ramazan Sokağı’mızda bir etkinliği daha geride bıraktık. Bu sokakta sanat hayat buluyor, yüzlerce usta kalemden binlerce eser Sakaryalılara sunuluyor. Tüm Sakarya’yı bekliyoruz” denildi.