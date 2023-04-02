Ramazan söyleşisinde okuma kültürü anlatıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kütüphane Haftası dolayısıyla iki önemli yazarı Kocaelili okurlarıyla buluştu. Yazarlar Saadettin Acar ve Ahmet Murat, okumanın önemini anlattı.

Deneme, edebiyat ve eğitim kategorilerinde eserler yazmış yazar Saadettin Acar ve Hâlen İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde Öğretim Üyesi Ahmet Murat, Kütüphane Haftası dolayısıyla düzenlenen "Okuma Kültürü ve Ramazan" konulu söyleşide okurlarıyla buluştu.

Bilim Merkezi içindeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi’nde gerçekleşen söyleşi ilgi gördü. Programın moderatörlüğünü yapan Yazar Saadettin Acar, "Müslümanlar için Ramazan önemli bir aydır. Ramazan gelince okumak için ilk akla gelen kitap Kuran’ı kerimdir. Bu ayda en çok Kuran okunur. Okumanın başlı başına bir bereket, bir şifa ve rahmet olduğuna inanırım. Kuran’ın anlamı berekettir, bize yol açar, önümüzü aydınlatır. Bir çoğumuz anlamını bilmese de Kuran’ı Kerimi dinlediğinde huzur bulur. Ben Aliye İzzetbegoviç’in hayatını okuduğumda Kuran’ın sözlerinin insanı hiç anlamasa bile içten içe onardığını ifade ettiği bir cümleye denk geldim. Çok güzel bir ifade. Anlamını bilmesek bile Kuran’ı okumalıyız" dedi.

"Ramazan başlı başına bir ibadettir"

Ramazan ayının önemine değinen Acar, "Ramazan başlı başına bir ibadettir. Bu ibadetin etrafında şekillenen bir hayat oluşuyor. İbadet ve gelenek, ibadet ve kültür iç içe geçiyor. Ramazan okumalarımızı bile şekillendiriyor. Ramazan bize yepyeni bambaşka bir okuma kapısı aralıyor. Bambaşka bir bakış açısı kazandırıyor" diye konuştu.

"Okuduğumuz her şeyin bir şeye hizmet etmesi gerekir"

Ramazan ayının Müslümanlar için önemli bir ay olduğunu ifade eden Yazar Ahmet Murat ise "Dinimiz okumaya büyük önem vermiştir. Ramazan kuran ayıdır. Kuran ise ’Oku’ emriyle başlar. Oku cümlesinin birçok anlamı vardır. Oku bir emirdir, aynı zamanda bir izindir. Okumak kıymetlidir. Günümüzde kitaba ulaşmak kolay ama herkesin farklı ilgi alanı olabilir. Ne okursak okuyalım anlam ve istikamet kazandıracak bir prensibe ihtiyacımız var. Okuduğumuz her şeyin bir şeye hizmet etmesi gerekir. Bütün okumaların bir istikametle, bir ana fikirle, bir tane niyet ve motivasyonla yapılması gerekir. Allah’ın rızasını kazanmaktan başka bir amacımız yok" ifadelerini kullandı.

Söyleşinin sonunda yazarlara çiçek takdim edildi. Yazar Saadettin Acar ‘Herkes içine Baksın’, Yazar Ahmet Murat ise ‘Taşı Taşırmak’ adlı kitaplarını söyleşi sonunda okurları için imzaladı.