Ramazan ustanın 1 elinde 3 hüner

Balıkesir’de çocuk yaşlarından beri ayakkabı tamirciliği yapan 75 yaşındaki Ramazan Eroğlu’nun ayakkabı tamirciliğinden başka hünerleri de var. Ramazan usta Balıkesir Türk Müziği Korosu, Altıeylül Belediyesi korosunda şeflik ve solist olarak görev yapması haricinde sünnet törenlerinde mehter takımında da çeşitli enstrümanlar kullanarak görev yapıyor.

Balıkesirli ayakkabı tamircisi Ramazan Eroğlu çocukluk yaşlarında başladığı ayakkabı tamirciliğini ilerleyen yaşına rağmen devam ettiriyor. Ramazan usta sadece ayakkabı tamirciliği yapmıyor. Usta Eroğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Müziği korosunda solist, Altıeylül Alaturka Türk Müziği Topluluğunda solist ve koro şefi, mehter takımında sünnet törenlerine mehter başı, çorbacıbaşılık, bayraktar, tuğ, nakkare gibi diğer görevleri de icra ediyor. Eroğlu, çocukluk mesleği olan ayakkabı tamirciliğini kamudaki görevinden emekli olduktan sonra sürdürdüğünü belirterek, "Ayakkabıcı tamirciliğini çok seviyorum. Yoksa bunların yanı sıra yapabileceğim meslekler de var ama bu işi çocukluktan beri yaptığım için seviyorum. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nda halk müziği ve sanat müziği korolarında solist olarak, halk müziği korosunda da şef olarak görev yapıyorum. Bunları yaparken de büyük zevk olarak yapıyorum. Meleğimi ilerletebilmek için İstanbul’a gittim ama 4 yıllık İstanbul çalışmamda daha çok mesleğim için sanki üniversite eğitimi almış gibi hissediyorum" dedi.

"Mesleğin inceliklerini öğretebilecek çırak yetişmiyor"

Mesleği ile ilgili lise öğrencilerine Ahilik konusunda bilgi verdiğini anlatan Ramazan usta, "75 yaşına geldim ama yaptığım işlerden hiçbir şekilde taviz vermedim. Bazı kültürel etkinliklerde benimle istişare etmek isteyen öğrencilere Ahilik konusunda bilgiler verdim. Diğer konularda gelen öğrenciler olursa bilgilerimi paylaşmaktan memnun olurum. Zira birilerine iz bırakmak istiyorum. Mesleğimi bırakmak istemiyorum ama bu işi yapamayacak hale geldiğim ana kadar mesleğimi yapacağım. Bazı müşterilerim ve arkadaşlarımın bana verdiği mesajlar bu mesleği daha da sevmeme neden oluyor. Maalesef bu mesleği devam ettirecek çırak bulmakta zorlanıyoruz. Son ana kadar mesleğimi yapacağım. Hayatımda koro solistliği var, mehteran var ama hangi mesleği yapmak istersin diye sorsalar yine de ayakkabı tamirciliği derim. Ben mesleğimle gurur duyuyorum. Bu meslekte karakterli olmak çok önemli" şeklinde konuştu.