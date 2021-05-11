Başkan Yılmaz Alagöz Ailesine Misafir Oldu

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, geçtiğimiz hafta sonu Alibey Mahallesi’nde belediye ekiplerince sürdürülen sokak yenileme çalışmalarını incelediği sırada tanıştığı 10 yaşındaki Eda Alagöz’ün ailesini ziyaret etti. Başkan Yılmaz eşi Ezgi Yılmaz ile birlikte iftarını Alagöz ailesinin evinde yaptı. İftar sırasında ev sahibi Gülten Alagöz’ün anneler gününü kutlayan Başkan Volkan Yılmaz, Alagöz ailesinin çocukları Emirhan ve Eda ile de sohbet etti. Aynı apartmanda ikamet eden Nebahat Teyze ve Karaman ailesine de uğrayan Başkan Yılmaz, ev sahiplerinin anneler gününü tebrik edip hediye takdiminde bulundu.