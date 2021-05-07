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Başkan Yılmaz Polislerle İftar Yaptı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen iftar yemeğinde, Emniyet Müdürü Cemil Erim ve güvenlik personeli ile birlikte orucunu açtı.

Başkan Yılmaz Polislerle İftar Yaptı
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Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen iftar yemeğinde Emniyet Müdürü Cemil Erim ve güvenlik güçleri ile bir araya geldi. Başkan Yılmaz, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımcı ile düzenlenen iftar yemeğinde bulunan bütün personelin Ramazan ayını kutladı.

İftar yemeğinde polislerle sohbet eden Başkan Yılmaz, “Gece gündüz demeden, büyük bir özveriyle ülkemizde huzur ve güven ortamını sağlayan siz değerli güvenlik görevlilerimizle iftarda bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin ve görevlerinizde hepinizin yardımcısı olsun.” dedi.

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