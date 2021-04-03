Cami ve Mescitler Ramazan Ayına Hazırlanıyor

Silivri Belediyesi, Ramazan ayı hazırlıkları kapsamında ilçe genelinde cami ve mescitlerin temizliklerine başladı.

Cami ve Mescitler Ramazan Ayına Hazırlanıyor
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HABERİN GALERİSİ
Cami ve Mescitler Ramazan Ayına Hazırlanıyor

Cami ve Mescitler Ramazan Ayına Hazırlanıyor

Silivri Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde ilçede bulunan 84 cami ve mescitlerde bakım, onarım ve temizlik işlemleri gerçekleştiriyor. Vatandaşların ibadetlerini temiz ve sağlıklı ortamlarda yerine getirmelerine imkân sağlamak amacıyla Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatı ile başlayan çalışmalarda, Temizlik İşler Müdürlüğüne bağlı ekipler cami ve mescit içlerinde, avlularda baştan sona temizlik yaparak ilçedeki ibadethaneleri Ramazan ayına hazır hale getiriyor.

NELER YAPILIYOR?

Silivri Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce cami zeminlerinin elektrikli süpürge ve köpüklü halı yıkama makineleri ile temizlenmesi, cam, avize ve pervazların temizlenmesi, minber-kürsü-korkuluk-dolap gibi ahşap alanların nemli bezle temizliğinin yapılması, cami içi veya bağımsız bölümde bulunan ayakkabılık ve cam bölümlerin temizlenmesi gibi işler yapılarak ilçe genelindeki camiler Ramazan ayı için hazırlanıyor.

Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2021, 13:41
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