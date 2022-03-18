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Cami ve Mescitler Razaman’a Hazırlanıyor

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Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatı ile Ramazan Ayı hazırlıkları kapsamında ilçe genelinde bulanan cami, mescit ve Kuran Kurslarında temizlik çalışmaları başladı.

Cami ve Mescitler Razaman’a Hazırlanıyor
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Silivri Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Ayı öncesinde cami temizliklerine başladı. Başkan Yılmaz’ın talimatı ile yapılan çalışmalarda cami, mescit ve Kuran Kursu’nda bakım, onarım ve temizlik işlemleri gerçekleştiriliyor. Avlu temizliği, cam ve zemin temizliği geniş kapsamlı yapılan çalışmalar kapsamında ilçe genelindeki toplam 69 cami, Kuran Kursu ve tüm mescitler ibadete hazır hale getiriliyor.

NELER YAPILIYOR?

Silivri Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında ibadethane zeminlerinin elektrikli süpürge ve köpüklü halı yıkama makineleri ile temizlenmesi, cam, avize ve pervazların temizlenmesi, minber, kürsü, korkuluk, dolap gibi ahşap alanların nemli bezle temizliğinin yapılması, cami içi veya bağımsız bölümde bulunan ayakkabılık ve cam bölümlerin temizliği gerçekleştiriliyor

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