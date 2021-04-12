Prof.Dr.Oğuz Özyaral ‘’Hasta olmayan ve salgından etkilenmeyen kişiler oruç tutabilirler’’

Ramazanda bağışıklık sisteminizi güçlendirecek gıdalar tüketin diyen Prof.Dr.Oğuz Özyaral şu önerilerde bulundu.

Vücudunuzu susuz bırakmayın!

Bu süreçte sıvı tüketimine son derece önem vermeli, vücudunuzu asla susuz bırakmamalısınız. Orucunuzu, iki bardak ılık su içerek açabilirsiniz. Bunun yanı sıra ayran, taze sıkılmış meyve suları, maden suyu, sabaha doğru kefir, domates suyu, domates çorbası tüketebilirsiniz. İftardan sonra türk kahvesi, siyah çay veya bitki çayları içebilirsiniz. İftarla sahur arasında kadınların 1.5 litre, erkeklerin ise 2 litre sıvı tüketmeleri şarttır. Bu miktarın içine çay ve kahve tüketimini koymamalısınız.

Sizi besleyen gıdaları tüketin!

Oruç tutan kişiler bu süreçte doyuran ama beslemeyen gıdaları değil mutlak suretle besleyen gıdaları tüketmelidir. Sofrada protein, karbonhidrat ve yağ oranının son derece dengeli olması gerekir. Bu nedenle mevsim sebze ve meyvelerinden hazırlanan sofralar son derece kıymetlidir. Karbonhidrat ağırlıklı yenilmemelidir. Pide, ekmek ve hamur işleri tüketilebilir. Bunların ölçüsü bir avuç içi büyüklüğü kadar olmalıdır.

Diyabet hastaları çok dikkat etmeli!

Koronavirüsü en çok şekeri sevdiği için diyabetik hastaların daha dikkatli olması gerekir. Yiyecek ve içeceklerin arasındaki tatlı ve şeker miktarları orantılı olmalıdır. Özellikle pancar şekeri olması önem arz eder. Zeytinyağlı yiyeceklere mutlaka sofranızda yer veremlisiniz. Yemeklerin tencere yemeği şeklinde pişirilmesi ve sunulması çok önemlidir. Çünkü hem lif oranı açısından önem arz eder hem de içeriğindeki vitamin ve mineraller açısından sulu olan kısmı doygunluk hissi oluşturur.

Tatlı ihtiyacınızı hurma ile bastırın!

Orucunuzu açarken eğer bir tatlı tüketmek istiyorsanız tercihinizi hurmadan yana kullanmalısınız. Hurmanın lezzetinin yanı sıra içerdiği besin değerleriyle sağlığınıza olumlu etki sağlar. Hurmanın haricinde ev yapımı reçeller ve özelliklede doğal saf balın tüketilmesi son derece önemlidir.

Sahur sofranızda salatayı ve çorbayı eksik etmeyin!

Sahurda doğru tükettiğiniz besinler aç kaldığınız saatlerde büyük kolaylık sağlar. Öncelikle doyurucu bir salata mutlaka sofranızda bulunmalı. Sahurda, çorba olarak tarhana ya da domates çorbası tüketilebilir. Tuzlu gıdalardan kaçının. Gün boyu susuzluk yaşamamanız için şekersiz siyah çay içebilirsiniz.