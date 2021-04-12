Ramazan Coşkusu Silivri Beltv’de Yaşanacak

Silivri Belediyesi pandemi önlemleri kapsamında Ramazan ayı etkinliklerini sosyal medyaya taşıdı. Ramazan ayına özel olarak hazırlanan ve Silivri Beltv üzenden yapılacak yayınlarla, ramazan sohbetlerinden tasavvuf müziğine, söyleşiden bayram lezzetlerine birçok farklı programla Ramazan’ın manevi atmosferi internet ortamında izleyicilerle buluşturulacak. Salgının devam ettiğini belirten Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Koronavirüs salgını nedeniyle iftar sofralarında ve etkinliklerle bir araya gelemesekte, Ramazan ayı boyunca Silivrililere bu ayın manevi huzur ve mutluluğunu sosyal medya aracılığı ile yaşatmak istedik. Tüm hemşehrilerimize hayırlı ramazanlar diliyorum.” dedi.

Raman ayı boyunca Silivri Beltv ekranlarında yer alacak yayın akışı şu şekilde;

13 Nisan 2021 Salı Saat 19.30 Şifa Ayı Ramazan Konuklar: Silivri İlçe Müftüsü İsa Sağlam ve Müftülük Vaizi Ali Öztürk

14 Nisan 2021 Çarşamba Saat 19.30 Silivri Belediyesi Fasıl Ekibi

15 Nisan 2021 Perşembe Saat 19.30 Hacivat & Karagöz Perde Oyunu

17 Nisan 2021 Cumartesi Saat 19.30 Serkan Kamacı İle Ramazan İlahileri

18 Nisan 2021 Pazar Saat 19.30 Silivri Belediyesi Fasıl Ekibi

20 Nisan 2021 Salı Saat 19.30 Yunus Emre’yi Anlamak Konuk: Yazar Abdusselam Semre

21 Nisan 2021 Çarşamba Saat 19.30 Silivri’de Tarihi Emanetler Konuklar: Yazar Av. Hulusi Üstün - Radyo Programcısı Kamil Bilici

24 Nisan 2021 Cumartesi Saat 19.30 Serkan Kamacı İle Ramazan İlahileri

25 Nisan 2021 Pazar Saat 19.30 Silivri Belediyesi Fasıl Ekibi

27 Nisan 2021 Salı Saat 19.30 Hüsnü Hat ve Kuran Işığında Ramazan Konuk: Hattat ve Kurra Hafız Önder Soy

29 Nisan 2021 Perşembe Saat 19.30 Ramazan Bereketi Konuklar: Silivri Müftülüğü Vaizleri Fatih Özkan ve Cahid Erdoğan

01 Mayıs 2021 Cumartesi Saat 19.30 Serkan Kamacı İle Ramazan İlahileri

02 Mayıs 2021 Pazar Saat 19.30 Silivri Belediyesi Fasıl Ekibi

03 Mayıs 2021 Pazartesi Saat 19.30 Hacivat Karagöz Perde Oyunu

04 Mayıs 2021 Salı Saat 19.30 Ramazan Farkındalığı Konuk: Eğitimci Bekir Pehlivan

06 Mayıs 2021 Perşembe Saat 19.30 Bir Zamanlar Silivri Konuklar: Araştırmacı Yılmaz Kandemir- Radyo Programcısı Kamil Bilici

08 Mayıs 2021 Cumartesi Saat 19.30 Kadir Gecesi Özel Yayın Konuklar: Silivri İlçe Müftüsü İsa Sağlam ve Müftülük Vaizi Ali Öztürk

09 Mayıs 2021 Pazar Saat 11.00 Bayram Lezzetleri

10 Mayıs 2021 Pazartesi Saat 11.00 Bayram Lezzetleri

13 Mayıs 2021 Perşembe Saat 19.00 Bayram Özel Konseri