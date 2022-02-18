Teknede iftar yemeği organizasyonu nasıl yapılır

Teknede iftar yemeği organize etmek istiyorsanız İstanbul Boğazında hizmet veren tekne kiralama şirketlerinden destek alarak kişi sayınız ve bütçeniz doğrultusunda bir organizasyon planlaması yapabilirsiniz. 11 ayın sultan Ramazan Ayı'nın yaklaşmasıyla birlikte bireyler ve kurumlar iftar yemekleri için alternatif mekan arayışı içine girmeye başladılar bile. Son 2 senedir ülkemizde yaşanan Covid-19 salgınının da etkisiyle insanlar artık eskisi gibi sıkış sıkış oturulan kalabalık mekanlar yerine açık havada organize edilen iftar programlarını tercih ediyorlar. Açık havada verilecek iftar davetleri için de en iyi alternatifin boğazda hizmet veren kiralık tekneler olduğunu belirterek en iyi hizmeti en makul ücretler karşılığında alabileceğiniz Boğaz Çocuğu tekne kiralama ve organizasyon şirketini iftar yemekleriniz için de gönül rahatlığıyla kullanabileceğinizi bilmenizi isteriz.

TARİH KOKAN MANZARA EŞLİĞİNDE

İstanbul Boğazı'nın tarih kokan manzarasında lüks tekneyle gezi yaparken usta aşçılar tarafından özenle hazırlanan iftar menüsünün tadına bakmak sizin için paha biçilmez bir deneyim olacak. Ramazan Ayı'nın manevi havası İstanbul Boğazı'nın büyüleyici manzarası ile birleştiğinde gerçekten kusursuz bir atmosfer ortaya çıkacak ve bu ortamda siz ve misafirleriniz şuana kadar ki en huzurlu iftar yemeğinizi yemiş olacaksınız. Teknede yemek pişirme ve kızartma imkanı olmadığından iftar menüleri Beylerbeyi sahilindeki Ziya Şark Sofrası restorandan alınıp dumanı üstündeyken sıcak halde servis edilmektedir. Zengin ve kaliteli içerikli iftar menüsü sezona göre değişebildiğinden güncel menü detaylarını görmek için şirketin resmi web sitesi olan yatkiralama.com adresindeki iftar sayfasından bakabilirsiniz. Bugün için geçerli olan teknede iftar menüsü şu şekildedir: Çorba, İftar tabağı (2 çeşit peynir, 2 çeşit zeytin, hurma, piknik bal, reçel, tereyağı), Mevsim salata, Çiğ köfte, 3 çeşit meze (güne özel), İçli köfte, Fındık lahmacun, Sigara böreği, Ana yemek (yarım porsiyon adana, yarım porsiyon tavuk, 1 biftek, 1 antrikot), Tatlı, Meyve ve Limitsiz içecekler..

AKŞAM EZANINA 30 DAKİKA KALA BAŞLANGIÇ

İftar yemeği programı için istediğiniz saatte tekneye gidebilirsiniz ancak genelde misafirler oruçlu halde teknede uzun süre beklemek istemediklerinden kendilerini akşam ezanına 30 dakika kala davet ediyorlar. Ezandan ne çok önce ne de çok az kala gelmek yerine 30 dakika kala teknede olunması yeterli olacaktır. Zaten misafirler geldikten sonra iftar yemeğini almak için Beylerbeyi sahiline giderken yolda 15 dakika geçecek ve yemeklerin arka havuzdaki masaya servis edilmesi de ortalama olarak 15 dakika sürecektir. Oruçlar açıldıktan sonra teravih namazını kılmak isteyen misafirler olursa güzergah üzerindeki camilere yakın yerlerde kendilerini indirebilirler. Arzu edenleri teravih namazından sonra tekrar tekneye alıp programa devam edebiliyorlar ancak namaz süresince geçen sürede saatlik kiralama ücreti işlemeye devam etmektedir. Oruçlarını kendi getirdikleri yiyecek ve içeceklerle açmak isteyen misafirler için de şirket hiçbir zorluk çıkarmıyor ancak servis ve temizlik yapması için garson hizmeti alınmasını zorunlu kılıyor. 1 adet garson için de kendilerine ödenmesi gereken ücret bugün itibariyle 200 TL'dir.

KENDİ İFTAR PAKETİNİ HAZIRLAMA İMKANI

2 saatlik yat kiralama ve 2 kişilik zengin iftar menüsü için ödeyeceğiniz en düşük teknede iftar yemeği fiyatı 2600 TL'dir. Daha fazla kişinin katılım sağlayacağı ya da daha uzun süreli iftar programlarının ücretlerini öğrenmek için teknede iftar yemeği sayfasına giriş yapıp alt kısımdaki yatlardan beğendiğinizin üzerindeki hızlı hesapla butonuna basarak karşınıza çıkan fiyat hesaplama aracından istediğiniz hizmetleri işaretleyebilirsiniz. Son derece şeffaf bir fiyat politikası izleyen şirket tüm müşteri adaylarına aynı fiyat tekliflerini sunduğundan yat kiralama fiyatları ile menüler ve ekstra hizmetler için talep ettiği net ücretleri resmi web sitesinde tüm ziyaretçileriyle paylaşmakta hiçbir sakınca görmemiş. Ramazan Ayı'ndaki iftar programı rezervasyon taleplerini de gözden kaçırmadan seçtiğiniz yatı kendi adınıza rezerve konuma getirebilmek için hızlıca şirkete kaparo ödemesi göndermeniz gerekiyor. Kaparo olarak talep ettikleri miktar da teknede iftar yemeği için kendilerine ödemeniz gereken toplam ücretin yarısıdır.

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2022, 15:33