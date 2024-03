Ramazana sayılı günler kala program akışı açıklandı

TAKİP ET

Bilecik İl Müftülüğünde ramazan hazırlıkları devam ediyor.

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, ramazan ayında yapılacak programı açıklayarak detayları paylaştı. Ramazana sayılı günler kala İl Müftülüğü tarafından oluşturulan programı belirten Müftü Erhun, ‘’Ramazan ayında Osmanlı Hafızlık Kur’an Kursu’nun yanındaki Osmanlı camiinde hatimle teravih namazı kılınacak. Hatimle teravih namazı, her gün farklı hafızlar tarafından kıldırılacak. Tüm camilerde, cemaatin yoğunluk saatine göre mukabele programları yapılacak. Mukabele programları her camide farklı vakitlerde uygulanacağından mukabele vakitleri camilerin girişlerinde yazılı olarak ilan edilmiştir. Ayrıca bayan cemaatimize yönelik Kur’an Kursu öğreticilerimiz tarafından da camilerde mukabeleler okunacak.

Bir de ramazanın ayrı bir güzelliği olan itikâf ibadeti var. Ramazana has bu müstesna ibadet için Kırklar Camii belirlenmiştir. İtikâfa girmek isteyen vatandaşlar cami görevlilerine ve müftülüğümüze müracaat edeceklerdir. Öğlen ve teravih namazları öncesinde merkezi vaaz siteminde ve bazı merkezi camilerde İl Müftüsü Erhun, müftü yardımcıları, vaizler ve din hizmetleri uzmanları tarafından vaaz edilecektir. Erkek ve kadın vaizlerimiz tarafından ‘Alo Fetva’ için iki ayrı oda oluşturulmuş olup, ramazan ayı boyunca haftanı her günü 11-17.00 saatleri arasında nöbet tutan görevlilerimiz fetva ve manevi danışmanlık hizmeti sunacaklar. Ramazan ayı boyunca her gün muhtelif camilerde görevlilerimiz tarafından ‘Enderun Usulü Teravih Namazlı’ kıldırılacaktır. Hangi camilerde ‘Enderun Usulü Teravih Namazı’ kıldırılacağı müftülüğün sosyal medya hesaplarından ilan edilecek’’ diyerek ramazan ayında yapılacak program akışını aktardı.