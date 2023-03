Ramazanda ilk iftar şehit ailesi ve gazilere

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Eşi Fatma Nur Şıldak’ın ev sahipliğinde şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla iftar yemeği düzenlendi.

Gala Yaşam Merkezinde gerçekleştirilen iftar programında oruçların açılmasının ardından dua edildi. Vali Şıldak ve Eşi Fatma Nur Şıldak programa katılan şehit yakınları ve gaziler ile yakından ilgilendiler.

Ramazan ayının ilk toplu iftarında şehit aileleri ve gaziler ile birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Vali Şıldak, "Kederli, hüzünlü, buruk bir ramazan ayı geçiriyoruz. Kısa süre önce ülkemizde çok büyük bir afetle karşı karşıya kaldık. Deprem dolayısıyla insanlarımızı kaybettik. Şehirlerimizin yıkıma uğradığını gördük. Bu topraklarda yaşayan birer fert olarak üzülmemek, etkilenmemek elde değil. Acılarla doluyuz. Hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza bir kez daha rahmet diliyoruz. Bir kez daha gördük ki kederde ve sevinçte bir olan toplumumuz yine kenetlenmeyi başardı. Millet olmanın, anadolu topraklarında yaşamanın bir nişanesi olsa gerek yine elele verdik. Acılarımızı dindirmeye, yaralarımızı sarmaya çalıştık. Bu vesile ile Balıkesir’e İlin Valisi olarak bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. 7’den 70’e herkes elini taşın altına koydu. Büyük bir yarış içerisinde deprem bölgesine el uzatmaya gayret gösterdik. Bugün itibariyle İlimizden deprem bölgesine bin 46 yardım tırı gönderildi. Balıkesir sınırlarında 18 bin civarında afetzede misafirimiz var. Onlara hep birlikte kol kanat geriyoruz. Bunların tarifsiz duygular olduğunu, her birimizin birlik, beraberlik içinde millet olma duygusuyla bir daha yaşamış olduk. Devletimizin çok hızlı bir reaksiyonuyla ve bugün Cumhurbaşkanımızın katılımıyla yapılan temel atma töreniyle hızlı bir tempoda bölgedeki eksiklikler giderilmeye çalışılıyor. Şehirlerimizi yeniden inşa etme girişiminde bulunuyoruz. Bu cesaret ve kararlılıkla, memleketimizden aldığımız güçle devlet olarak hep birlikte yolumuza devam ediyoruz. Her zaman en başta yer alan, güç aldığımız, maneviyatımızın beslendiği, cesaret aldığımız, birliğimizin ve beraberliğimizin sembolü olan bu salonun onur konuğu siz aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve değerli gazilerimizle gurur duyuyoruz. İlk iftarda bu büyük sofrada bizimle buluştuğunuz için sizlere tekrar şükranlarımı sunuyorum. Sizler yaranızı her zaman bağrınıza basarak, her zaman vatan önceliği diyerek, hatta yeri geldiğinde bizlere teselli verdiğiniz o yüce duygularla her zaman devletimizi yücelttiniz. Biz de her zaman sizlerle gurur ve onur duyduk. Sizleri her zaman başımızın üzerinde taşımaya gönülden istekliyiz. Bu vesile ile mübarek ramazan ayının ülkemize bereket, sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.