Ramazanın son cumasında Ulucami doldu taştı

Ramazanın son cuma namazı feyzinden ve bereketinden yararlanmak isteyen Bursalılar, camilere akın etti. Bursa Ulucami'nin içi ve dışında adım atacak yer kalmadı.

Ramazanın son cumasında Ulucami doldu taştı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı

Ramazanın son cuma namazı feyzinden ve bereketinden yararlanmak isteyen Bursalılar, camilere akın etti. Bursa Ulucami’nin içi ve dışında adım atacak yer kalmadı.

Ramazan ayını en iyi şekilde ibadetle değerlendirmek isteyen Bursalılar, son cuma namazında camilerde boş yer bırakmadı. Camilerin iç mekanları tamamen dolarken avlularda da vatandaşlar saf tuttu. Bursa Ulucami’de adım atacak yer kalmadı.

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Okunan hutbede, Ramazan ayının maneviyatı dile getirildi.