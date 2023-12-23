Esenler Belediyesi tarafından Rami Kütüphanesi’nde “İslam Barışından Siyonist İşgale: Filistin, Gazze ve Kudüs Uluslararası Sempozyumu” düzenlendi.

İsrail’in Gazze’ye saldırıları ve bölgede yaşananlar "İslam Barışından Siyonist İşgale: Filistin, Gazze ve Kudüs Uluslararası Sempozyumu”nda masaya yatırıldı. Esenler Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen sempozyum Rami Kütüphanesi’nde düzenlendi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, akademisyenler ve davetliler katıldı. Prof. Dr. Cengiz Tomar’ın akademik destekleriyle düzenlenen sempozyumda, Filistin ve Kudüs konusu 6 farklı oturumda, alanında uzman 23 ismin katılımlarıyla gerçekleşti. Sempozyumda, “Semavi Dinlerde Filistin ve Kudüs”, “Orta Çağ İslam Tarihinde Filistin ve Kudüs”, “Osmanlı Tarihinde Filistin ve Kudüs”, “Siyonist İşgal Altında Filistin ve Kudüs”, “Edebiyat, Sanat ve Mimaride Filistin ve Kudüs”, “Nehirden Denize Özgür Filistin” başlıklarında oturumlar gerçekleşti.

"Vahşet insanlık tarihinde bin yıl sonra bile kalın harflerle tesis edilerek anlatılacak"

İsrail’in Filistin’e yaptığı zulme değinen İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, "Dün günlerce yol alması gereken bir uğraşı için bugün saniyelerce iletişim kurabilecek bir ortam. Bu vahşet dünden sonra, aylar, haftalar sonra, saatler sonra haberdar olduğumuz bir vahşet değil. Bu vahşet saniyesi saniyesine, ekranlarda canlı yayınla izlediğimiz bir vahşet. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman insanlığın bu kadar geniş boyutu, ayrıntılarıyla vakıf olduğu ve özellikle lider kadrosunun sessiz bile değil teşvikkar olduğu bu vahşet insanlık tarihinde bin yıl sonra bile kalın harflerle tesis edilerek anlatılacak” şeklinde konuştu.

Sempozyum, konuşmaların ardından sona erdi.