İstanbul’un en büyük kütüphanesi olan ve ilkleri yaşatan Rami Kütüphanesi’ndeki ilk sergi Fatih Sultan Mehmet’le ilgili oldu. “Sultan Fatih’in Şahsi Kitaplığı Yazma Eserler Sergisi”yle ilgili detayları aktaran Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi Başkanı Nil Baydar, “İlk defa bu kitaplar gün yüzüne çıkıyor” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımlarıyla açılışı gerçekleştirilen Rami Kütüphanesi, içerisinde kitaplarla birlikte pek çok da etkinlik barındırıyor. Etkinlik zincirinin ilk halkası Rami Kütüphanesi’nin açılışına özel düzenlenen Sultan Fatih’in Şahsi Kitaplığı Yazma Eser Sergisi oldu. Sergi çerçevesinde Fatih Sultan Mehmet Han’ın şahsi kütüphanesine sunulan ve kendisinin incelemeleri ve değerlendirmeleri için hazırlanan çok özel yazma eserler yer alıyor. “Fatih Kitaplığı” adıyla anılan geniş külliyattan sergi için yapılan seçkide; tıptan felsefeye, astronomiden optiğe, müzikten dinler tarihine, edebiyattan coğrafyaya 15 farklı disiplinden toplam 98 eser ziyarete açıldı. Her biri döneminin en meşhur alimleri tarafından yazılarak en değerli sanatçıları tarafından göz alıcı renklerle süslenen bu eserler, gelen vatandaşlara görsel bir şölen yaşatıyor. Diğer yandan seçkiye katılan eserlerden çok büyük bir kısmının halkla ilk defa buluştuğu söylenilen sergi, mart ayının sonuna kadar gezilebilecek.

“Mart sonuna kadar açık kalmasını planlıyoruz”

Sultan Fatih’in Şahsi Kitaplığı Yazma Eserler Sergisi’yle ilgili bilgiler aktaran Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi Başkanı Nil Baydar, “Fatih Sultan Mehmet’e ait kitapların, yazma eserlerin sergilendiği, Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’nın düzenlediği ve yaklaşık 2,5 ay açık kalacak bir sergi. Mart sonuna kadar açık kalmasını planlıyoruz. Fatih Sultan Mehmet için hazırlanan ve zahriye sayfalarında Sultan 2. Mehmet’e ithaf metinleri bulunan kitaplar burada sergileniyor. 88 adet kitap var. Bunların içinde bir kitabın içinde birden fazla eserin bulunduğu 98 adet yazma eserler, yaklaşık 6 aylık bir süre içerisinde kurumumuz tarafından hazırlandı. Hem konservatörlerimiz hem çeviri yayım uzmanlarımız bu projede çalıştılar. Ve çok da güzel bir kataloğumuz yayımlanacak. Onun da takdimi yapılacak inşallah” dedi.

“İlk defa bu kitaplar gün yüzüne çıkıyor, ilk defa bu şekilde bir arada sergileniyor”

Serginin önemine vurgu yapan Başkan Baydar, “Rami Kütüphanesi’nin açılışına yakışır bir sergi hazırlayalım istenildi. Bu da tabii ki Fatih Sultan Mehmet oldu. İlk defa bu kitaplar gün yüzüne çıkıyor, ilk defa bu şekilde bir arada sergileniyor. Kimi kitaplar ilk defa akademi dünyasına kazandırıldı; daha önce bunların varlığıyla ilgili çok da bir bilgi yoktu. Dolayısıyla halkımız ilk defa, Rami Kütüphanesi’nde böyle bir sergiyle karşılaşmış olacaklar” şeklinde konuştu.

“Her sergimizin teması farklı olacak”

Rami Kütüphanesi’ndeki sergi salonunda belli aralıklarla sergilerin yapılacağını belirten Başkan Baydar, “Burayı Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı olarak geçici sergiler olarak kullanacağız. 3-4 aylık periyotlarla devamlı sergi düzenlemeyi planlıyoruz. Her sergimizin teması farklı olacak. Bundan sonraki 2 sergimizin de teması belli, onları da ileride açıklayacağız” dedi.