Rami Kütüphanesi'nin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kalkınmanın bir bütün olduğunu en başta da eğitim ve kültürün geldiğini biliyoruz' dedi.

Rami Kütüphanesi'nin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kalkınmanın bir bütün olduğunu en başta da eğitim ve kültürün geldiğini biliyoruz' dedi.

Rami Kütüphanesi'nin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kalkınmanın bir bütün olduğunu en başta da eğitim ve kültürün geldiğini biliyoruz' dedi.
Editör
EditörEditör
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Rami Kütüphanesi’nin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kalkınmanın bir bütün olduğunu en başta da eğitim ve kültürün geldiğini biliyoruz” dedi.