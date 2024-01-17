Ramil Sheydayev, Kocaelispor'da
Kocaelispor, Tayland ekibi Buriram United forması giyen 27 yaşındaki futbolcu Ramil Sheydayev'i renklerine bağladı.
Kocaelispor, Tayland ekibi Buriram United forması giyen 27 yaşındaki futbolcu Ramil Sheydayev’i renklerine bağladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Buriram United’da oynayan 27 yaşındaki kanat oyuncu Ramil Sheydayev’i transfer etti. Körfez Brunga Tesisleri’ne gelen Azerbaycanlı futbolcu, antrenman sonrası takımla buluştu. Yeşil-siyahlı formanı başarısı için ter dökecek Sheydayev, Kocaelispor Başkanı Engin Koyun ile poz verdi.