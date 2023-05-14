Ramiz Aksu oyunu kullandı

Büyük Birlik Partisi Silivri İlçe Başkanı Ramiz Aksu, bu sabah erken saatlerde sandıklarda görevli teşkilat mensuplarına başarılar diledikten sonra 08.30’da Nurullah Baldöktü okulunda oyunu kullandı. Aksu, tüm Silivrili vatandaşları oy kullanmaya davet etti.

Annelerin gününü kutladı

Aksu, bugün ayrıca Anneler Günü’nün kutlandığına da dikkat çekerek, “Bugün yüzyılın seçimini gerçekleştiriyoruz. Ne güzel bir tesadüf ki, Anneler Günü’ne denk geldi. Bu özel günde cennet kapısını ayaklarının altında aradığımız; sevgi, merhamet, şefkat ve fedakârlık timsali bütün annelerimizin Anneler Günü’nü de kutluyorum” diye konuştu.

