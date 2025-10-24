RAMS Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Kulüp tesislerinde dinamik ısınmayla başlayan idman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Turuncu-lacivertliler, yarın yapacağı idmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.