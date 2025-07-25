RAMS Başakşehir, Cherno More maçı hazırlıklarına başladı

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda PFK Cherno More ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

RAMS Başakşehir, Cherno More maçı hazırlıklarına başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda PFK Cherno More ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Bulgaristan’daki müsabakada ilk 11 başlayan oyuncular rejenarasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular iki grup halinde hazırlık karşılaşması oynadı.

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Turuncu-lacivertli ekip, yarın yapacağı idmanla Cherno More maçı hazırlıklarını sürdürecek.