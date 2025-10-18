Rams Başakşehir - Galatasaray maçının VAR'ı Sarper Barış Saka oldu

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında bugün oynanacak Rams Başakşehir-Galatasaray mücadelesinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Sarper Barış Saka oldu.

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Rams Başakşehir ile Galatasaray bugün saat 20.00’de karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Bersan Duran yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Batuhan Kolak olacak.

Karşılaşmada VAR koltuğunda ise Sarper Barış Saka görev yapacak. Saka’ya AVAR’da Mehmet Kısal ile Mehmet Türkmen eşlik edecek.