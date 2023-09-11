RAMS Başakşehir, İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam etti

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

RAMS Başakşehir, İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam etti
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı. Rondo çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maç ile sona erdi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 18.00’de yapacağı idman ile İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.