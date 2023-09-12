RAMS Başakşehir, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

RAMS Başakşehir, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, topla ısınmayla başladı. Rondo ve orta-şut çalışmasıyla devam eden antrenman taktik çalışması ile sona erdi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 17.00’de yapacağı idman ile İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.