RAMS Başakşehir, Leo Dubois'i renklerine bağladı

RAMS Başakşehir, Galatasaray'dan Fransız sağ bek oyuncusu Leo Dubois'in sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer edildiğini duyurdu.

RAMS Başakşehir, Leo Dubois'i renklerine bağladı
Editör
EditörEditör
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RAMS Başakşehir, Galatasaray’dan Fransız sağ bek oyuncusu Leo Dubois’in sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer edildiğini duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Galatasaray’dan 29 yaşındaki sağ bek oyuncusu Leo Dubois’i sezon sonuna dek kiraladı. Konuyla ilgili turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Galatasaray Spor Kulübü’nde forma giyen Léo Michel Joseph Dubois ile 2023-2024 sezonunun sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağladı. Léo Dubois’e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Galatasaray formasıyla geçen sezon 25 resmi maça çıkan Dubois, 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.