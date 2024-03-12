RAMS Başakşehir, Matchoi Djalo'yu duyurdu

RAMS Başakşehir, Portekiz 2. Ligi ekiplerinden Paços de Ferreira forması giyen 20 yaşındaki futbolcu Matchoi Djalo'yu gelecek sezondan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

RAMS Başakşehir, Matchoi Djalo'yu duyurdu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

RAMS Başakşehir, Portekiz 2. Ligi ekiplerinden Paços de Ferreira forması giyen 20 yaşındaki futbolcu Matchoi Djalo’yu gelecek sezondan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig temsilcisi RAMS Başakşehir, gelecek sezon kadro planlamasına devam ediyor. Turuncu-lacivertliler, Portekiz 2. Lig’inde mücadelede eden Paços de Ferreira’da forma giyen 20 yaşındaki Gine asıllı Portekizli futbolcu Matchoi Djalo’yu 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Konuyla ilgili RAMS Başakşehir Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Hoş geldin Matchoi Djalo. Kulübümüz, Portekizli futbolcu Matchoi Djalo ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık anlaşma sağladı. Matchoi Djalo’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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Matchoi Djalo, bu sezon Portekiz 2. Lig’inde çıktığı 23 maçta, 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.