RAMS Park, dünyanın en çevre dostu ikinci stadyumu

Dünya Ekonomik Forumu’nun dünyanın en çevre dostu 7 stadyumunu sıraladığı listede Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park, 2. sırada yer aldı.

Dünya Ekonomik Forumu, dünyanın en çevre dostu 7 stadyumunu sıraladı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park, listede 2. sırada yer aldı. Sıralamanın sadece spor kompleksi özelliklerinin yanı sıra aynı zamanda sürdürülebilirliğin son teknolojiyle buluşmasının kıstas alındığı belirtildi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’da güneş enerji panellerinin bulunması da bu listeye girmesindeki önemli faktörlerden biri oldu. Listenin oluşmasında ayrıca yağmur suyu toplama, soğutma, güneş enerjisi ve çevre düzenlemesinin de etkili olduğu vurgulandı.

Atlanta Stadyumu listede ilk sırada yer alırken, RAMS Park ikinci, Tottenham Stadyumu üçüncü, Nice takımının stadyumu dördüncü, Auckland Avustralya beşinci, Tayvan’da bulunan National Stadyumu altıncı ve Hindistan’da bulunan Chinnaswamy Stadyumu ise yedinci oldu.