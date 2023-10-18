RAMS Park'ta 14. Galatasaray - Beşiktaş derbisi

Galatasaray, RAMS Park'ta bugüne kadar Beşiktaş ile 13 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 9 defa sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar da 2 kez kazandı.

RAMS Park'ta 14. Galatasaray - Beşiktaş derbisi
Editör
EditörEditör
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Galatasaray, RAMS Park’ta bugüne kadar Beşiktaş ile 13 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 9 defa sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar da 2 kez kazandı.

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, cumartesi günü evinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların, 2011 yılında açılan yeni stadında bugüne kadar oynadığı Beşiktaş derbilerinde üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında 26 Şubat 2012 tarihinde ilk kez bu statta oynanan derbiyi Cimbom, 3-2’lik skorla kazandı. Galatasaray, Beşiktaş ile Seyrantepe’de mücadele ettiği 13 müsabakada 9 galibiyet elde ederken, siyah-beyazlılar da 2 kez kazandı. 2 maç da berabere sona erdi. Aslan’ın attığı 21 gole Kartal, 10 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon burada oynanan derbiden Galatasaray 2-1’lik skorla galip ayrılmıştı.

RAMS Park’ta oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbileri şöyle:

26.02.2012

Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 2

06.05.2012

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 2

27.01.2013

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

22.02.2014

Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 0

24.05.2015

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

08.05.2016

Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1

27.02.2017

Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1

29.04.2018

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

05.05.2019

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

15.03.2020

Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0

08.05.2021

Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1

14.03.2022

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

05.11.2022

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1