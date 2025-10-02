RAMS Park'ta 16. Galatasaray - Beşiktaş derbisi

Galatasaray, RAMS Park’ta bugüne kadar Beşiktaş ile 15 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 11 defa sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar da 2 kez kazandı.

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray, cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılıların, 2011 yılında açılan yeni stadyumunda bugüne kadar siyah-beyazlılarla oynadığı derbilerinde üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında 26 Şubat 2012 tarihinde ilk kez bu statta yapılan derbiden Aslan, sahadan 3-2’lik skorla galip ayrıldı. Galatasaray, Beşiktaş ile Seyrantepe’de çıktığı 14 karşılaşmada 11 galibiyet elde ederken, siyah-beyazlılar ise 2 kez kazandı. 2 maç da berabere tamamlandı. Cimbom’un attığı 25 gole Kartal 12 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon bu stadyumda oynanan derbiden Galatasaray 2-1’lik skorla galip ayrılmıştı. Öte yandan sarı-kırmızılılar, rakibine karşı evinde oynadığı 4 derbiyi 2-1’lik skorlarla kazandı.

RAMS Park’ta oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbileri şöyle:

26.02.2012

Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 2

06.05.2012

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 2

27.01.2013

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

22.02.2014

Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 0

24.05.2015

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

08.05.2016

Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1

27.02.2017

Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1

29.04.2018

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

05.05.2019

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

15.03.2020

Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0

08.05.2021

Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1

14.03.2022

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

05.11.2022

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

21.10.2023

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

28.10.2024

Galatasaray: 2 - Beşiktaş : 1