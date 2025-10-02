RAMS Park'ta 16. Galatasaray - Beşiktaş derbisi
Galatasaray, RAMS Park'ta bugüne kadar Beşiktaş ile 15 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 11 defa sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar da 2 kez kazandı.
Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray, cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılıların, 2011 yılında açılan yeni stadyumunda bugüne kadar siyah-beyazlılarla oynadığı derbilerinde üstünlüğü bulunuyor.
İki takım arasında 26 Şubat 2012 tarihinde ilk kez bu statta yapılan derbiden Aslan, sahadan 3-2’lik skorla galip ayrıldı. Galatasaray, Beşiktaş ile Seyrantepe’de çıktığı 14 karşılaşmada 11 galibiyet elde ederken, siyah-beyazlılar ise 2 kez kazandı. 2 maç da berabere tamamlandı. Cimbom’un attığı 25 gole Kartal 12 golle karşılık verdi.
Geçtiğimiz sezon bu stadyumda oynanan derbiden Galatasaray 2-1’lik skorla galip ayrılmıştı. Öte yandan sarı-kırmızılılar, rakibine karşı evinde oynadığı 4 derbiyi 2-1’lik skorlarla kazandı.
RAMS Park’ta oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbileri şöyle:
26.02.2012
Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 2
06.05.2012
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 2
27.01.2013
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1
22.02.2014
Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 0
24.05.2015
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
08.05.2016
Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1
27.02.2017
Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1
29.04.2018
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
05.05.2019
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
15.03.2020
Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0
08.05.2021
Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1
14.03.2022
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1
05.11.2022
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1
21.10.2023
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1
28.10.2024
Galatasaray: 2 - Beşiktaş : 1