Randevusuz Halk Buluşmaları'nın 4'üncüsü Ferhatpaşa'da gerçekleşti

Ataşehir Belediyesi tarafından "Söz Sizde, Çözüm Bizde" sloganıyla başlatılan ve vatandaşların yerel yönetime doğrudan katılımını amaçlayan Randevusuz Halk Buluşmaları’nın 4’üncüsü, 9 Temmuz Çarşamba günü Ferhatpaşa Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in öncülüğünde düzenlenen buluşmada mahalle sakinleri, taleplerini ve sorunlarını birebir belediye yöneticilerine iletme fırsatı buldu.

Vatandaşlarla yüz yüze, doğrudan iletişimin kurulduğu Randevusuz Halk Buluşmaları’nın son durağı Ferhatpaşa Mahallesi oldu. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı’nda düzenlenen buluşma, saat 17.00’de başladı. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in yanı sıra başkan yardımcıları, belediye birim müdürleri ve teknik personelin de katıldığı buluşmada, mahalle halkıyla birebir temas kuruldu. Vatandaşlar; yaşam alanlarında karşılaştıkları sorunları, beklentilerini ve önerilerini doğrudan ilgili yetkililere ileterek çözüm sürecine katkı sundular. Toplantı alanı ise, gün boyunca mahalle sakinlerinin yoğun ilgisine sahne oldu.

Ataşehir Belediyesi’nin farklı müdürlüklerine bağlı temsilciler, alanda kurulan masalarda vatandaşlardan gelen talepleri dinleyerek, çözüm süreçleriyle ilgili gerekli işlemleri başlattılar. Temizlikten imara, sosyal hizmetlerden zabıtaya kadar geniş bir yelpazede hizmet sunan birimler, sorunları kayıt altına alarak çözüm için gerekli adımların atılmasını sağladılar.

Katılımcı ve şeffaf belediyecilik anlayışının temelinde, vatandaşın sesiyle yön belirlemenin yer aldığını vurgulayan Başkan Adıgüzel, "Halkımızın görüşü bizim için yol göstericidir. Sorunları yerinde dinleyip çözümleri birlikte üretmek, kentimizi daha yaşanabilir kılmanın en doğru yoludur. Bu buluşmalar sayesinde halkımızı dinleme ve sorunları birlikte masaya yatırma fırsatı buluyoruz. Kent yönetiminde halkımızla birlikte karar alarak, onların söz sahibi olmasını sağlıyoruz. Ataşehir’i birlikte yönetiyor, birlikte güzelleştiriyoruz. Fikirleriyle katkı sunan tüm komşularımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ataşehir Belediyesi, Randevusuz Halk Buluşmalarını diğer mahallelerde de sürdürmeye devam edecek.