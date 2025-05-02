Randevusuz halk buluşmalarının üçüncüsü gerçekleşti

Ataşehir Belediyesi’nin "Söz Sizde, Çözüm Bizde" sloganıyla düzenlediği Halk Buluşmaları’nın üçüncüsü, 2 Mayıs Cuma günü İçerenköy Mahallesi’nde bulunan İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sabah saat 07.00’de başlayan toplantıya yoğun katılım gösteren vatandaşlar, taleplerini Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile paylaşarak, çözüm yollarını birlikte ürettiler.

Vatandaşlar ile Belediye yönetimini buluşturan Halk Buluşmalarının 3.’sü İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleşti. Sabah saat 07.00’de başlayan toplantıya katılan vatandaşlar, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dile getirdi.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin, Ataşehir halkının beklentilerini daha yakından dinlemek ve şehri daha güzel bir geleceğe taşımak adına vatandaşlarla bir araya geldikleri toplantı saat 12.00’ye kadar devam etti.

Vatandaşlar taleplerini Başkan Adıgüzel’e iletti

Halk Buluşması’nda, çeşitli belediye birimleri tarafından kurulan masalarda vatandaşlar, taleplerini ilgili müdürlüklerle paylaşma fırsatı buldular. Katılımcılar önce sıra numarası alarak taleplerini Başkan Onursal Adıgüzel’e ilettiler, ardından taleplerini ilgili birimlere aktararak işlem sürecini başlattılar. Temizlik İşleri, Veteriner İşleri, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Zabıta, Yapı Kontrol, İmar ve Denetim, Kentsel Dönüşüm, Afet İşleri, Sosyal İşler ve Destek Hizmetleri gibi birimlerin temsilcileri, vatandaşlardan gelen her türlü talebi dinleyerek çözüm yolları önerdiler.

Öncesinde tüm vatandaşları, halk buluşmalarına davet eden Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Bugün üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Halk Buluşması toplantımız, vatandaşlarımızın taleplerine doğrudan yanıt verebilmemiz için çok önemli bir fırsat. Şehri birlikte yönetmek, her vatandaşımızın fikrine değer vermek bizim için çok kıymetli. Bu tür buluşmalarla Ataşehir’i daha güzel bir kent yapmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.