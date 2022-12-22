Rasim Kara'dan, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı yorumu

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçını değerlendiren Teknik Direktör Rasim Kara, "Çok zor bir maç olacak. Fenerbahçe yendiği zaman puan farkı açılacak. Fenerbahçe’nin son haftalarda yediği goller hep santradan itibaren kalecisiyle karşı karşıya kaldığı pozisyonlardan geliyor. Ligin kalan kısmı için çok önemli bir maç olacak" dedi.

D Smart’ta yayınlanan Haftanın Konuğu programına katılan Teknik Direktör Rasim Kara, spor yazarı Faik Gürses’in sorularını yanıtladı. Kara, Türkiye’de Kaleci Girişim Okulu’nu nasıl kurduklarını, “Ben hiç kaleci antrenörü ile çalışmadım ve bu eksikliği gidermek istedim. Kaleci antrenör kursu açtık. 350 sayfa kitap yazdık. Eski kalecileri çağırdık ve o zamanlar sadece Yaşar, Zafer, Hayrettin gibi 3-4 kaleci milli takıma çağrılıyordu. Şu anda tersi oldu. Yaklaşık bin mezun verdik. Şükrü Ersoy, Yavuz Şimşek, Eser Özaltındere, Alper Boğuşlu gibi isimler çıktı. UEFA, ‘kaleci antrenörleri de lisans almazsa sahaya çıkıp kaleciyi ısıtamayacak’ dedi. 1-2 sene içinde bunu almamız lazım yoksa takımlarımızın kaleci antrenörleri sahaya çıkamayacak. Bir kaleci antrenörü çok önemli. Çünkü kaleci sadece kurtarış yapmıyor. Üzerindeki baskıyı kontrol etmesi lazım, geri pas geldiğinde oyunu kurmayı bilmeli, dar alanda nasıl davranacağını bilmeli. Bunun içinde altyapıdan bu eğitimin başlaması lazım. Şu anda kulüplerimizde yeterince önem verilmiyor” cümleleriyle anlattı.

Rasim Kara, 2022 Dünya Kupası’nı ise şöyle değerlendirdi:

“Çok para harcandı. Tesisler güzeldi, çok güzel bir organizasyon oldu. Futbola gelirsek, oyun alanı iyice daraldı. Kendisini yenileyemeyen milli takımlar, Almanya, Belçika gibi takımlar sınıfta kaldı. İspanya genç bir takımla geldi. Belki bir iki tecrübeli isim ile kadroyu takviye edebilirdi. Fas, ABD, Japonya gibi iyi oynayan takımlar ortaya çıktı. Teknik taktiğin yanında fizik olarak da üst düzeydeydi bu takımlar. Fas’ta Beşiktaşlı Roman Saiss fiziki olarak çok yüklenme oldu ve sakatlandı. Arjantin’in Suudi Arabistan mağlubiyeti ile başlaması onları motive etti. Messi gibi bir liderin takımı nasıl birleştirdiği ve yukarıya taşıdığını gördük. Yıldız oyuncu takımına saha içi ve dışında örnek olmalı ki takımdaki diğer oyuncular da kendine dikkat etsin. Bu şekilde hak ederek şampiyonluğa ulaştılar. Her takım, her takımı yenebiliriz mesajı verdi.”

"Ligin kalan kısmı için çok önemli bir maç olacak"

Teknik Direktör Rasim Kara, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ile ilgili olarak, “Çok zor bir maç olacak. Fenerbahçe yendiği zaman puan farkı açılacak. Fenerbahçe’nin son haftalarda yediği goller hep santradan itibaren kalecisiyle karşı karşıya kaldığı pozisyonlardan geliyor. Ligin kalan kısmı için çok önemli bir maç olacak. Artık her takım, her takımı yenebiliyor. Hiçbir sonuç sürpriz olmayacak benim için ” dedi.