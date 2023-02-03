Rayiha Tezhip Sergisi törenle açıldı

Süleymanpaşa Belediyesi Şubat ayı kültür ve sanat etkinlikleri devam ediyor. Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde açılan Tezhip Kursunda eğitim alan öğrencilerin hazırladığı eserlerin sergilendiği yılsonu sergisi, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde ziyarete açıldı.

Rayiha isimli sergide, Tezhip Sanatçısı ve Kurs Eğitmeni İlknur Türker Eriz ve öğrencilerinin hazırladığı eserler sanatseverlerin beğenisine sunulurken, sergi için açılış töreni düzenlendi. Törende Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu hazır bulunarak Eğitmen Eriz ile birlikte açılış kurdelesini kesti.

Törende konuşan Tezhip Sanatçısı İlknur Türker Eriz, geleneksel Türk sanatlarından biri olanTezhip sanatının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması adına destek veren Süleymanpaşa Belediyesine ve Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’e teşekkür etti. Başkan Yardımcısı Uzunlar da başka bir programa katılmak zorunda olduğu için açılışa katılamayan Başkan Yüksel’in selamlarını katılımcılara ileterek, geleneksel sanatlarımızın gelişmesini ve yayılmasını çok önemsediklerini dile getirdi. Açılış töreninin ardından katılımcılar sergiyi gezerek eserleri inceledi.

Alınan bilgiye göre, Rayiha adı verilen Süleymanpaşa Belediyesi Tezhip Kursu Yılsonu Sergisi, 2-11 Şubat arasında sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.