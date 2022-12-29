RE/MAX Detay Silivri Yeni Mahalle'de açıldı

“HERKESİN MEMNUN KALMASINI SAĞLAYACAĞIZ”

“RE/MAX Detay olarak Silivri ve çevresine hizmet vermeye devam edeceğiz” diyen Caner Filizcan” Amacımız dürüst ve ilkeli çalışan personel ile ilçemize hizmet etmek, alıcı ve satıcıyı buluşturup herkesin memnun kalmasını sağlamaktır. Bu sektörün daha iyi yerlere gelmesine ve insanlara daha da faydalı olmaya çalışacağız” dedi.

“KAPILARIMIZ AÇIK”

RE/MAX Detay Silivri’nin sektörde güçlü bir işgücü oluşturacağını dile getiren Hakan Yaşar da “Şu an 6 personelimiz var. İşyeri kapasitemiz 25 kişi ve hedefimiz bu sayıya ulaşmaktır. Kadromuza dahil olmak isteyen arkadaşlarımıza kapılarımız açık, etik değerler ve çalışma prensiplerimize uyan arkadaşları kadromuza dahil etmek istiyoruz.” dedi.

