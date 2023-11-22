Re-Pie Portföy Yönetim Kurulu'na Didem Gordon atandı

Portföy yönetim şirketi Re-Pie Portföy’ün yeni yönetim kurulu üyesi, sektörün deneyimli ve saygın ismi Didem Gordon oldu. Gordon’un düzenlemeler, kurumsal yönetim ve ESG odaklı girişimlere danışmanlık tecrübesi Re-Pie Yönetim Kurulu’na disiplinler arası bir katkı sağlayacak.

Türkiye’nin önde gelen alternatif portföy yönetim şirketlerinden Re-Pie Portföy’ün yeni yönetim kurulu üyesi Didem Gordon oldu. Proje finansmanı, banka ve şirketlerin yurtiçi ve yurtdışı halka arzları, birleşme ve satın almalar ile yatırım yönetimi alanlarında uzun yıllara dayanan tecrübesi olan Gordon ataması ile şirketin yönetim kurulunda koltuk sayısı 5’e çıktı.

“Sektörün en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olarak, yönetim kurulumuza Didem Gordon gibi bankacılık, kurumsal finansman ve yatırım yönetimi gibi alanlarda deneyimli ve saygın bir ismin katılmasından büyük memnuniyet duyuyoruz” diyen Re-Pie Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, “Didem Gordon’un düzenlemeler, kurumsal yönetim ve ESG odaklı girişimlere danışmanlık tecrübesi Re-Pie Yönetim Kurulu’na disiplinler arası bir katkı sağlayacak. Sektörümüzün böylesine seçkin bir profesyonelinin aramıza katılmasıyla birlikte artan iş hacmimiz karşısında üst yönetimimizi güçlendirerek, önümüzdeki dönemde ivmemizi artırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Verilen bilgiye göre Didem Gordon, 1989’da ABD’de Mitsui Bankası’nda başladığı kariyerine, 1992-2016 arasında Türkiye’de bankacılık ve sermaye piyasalarının önde gelen yerli ve yabancı ortaklı banka ve yatırım kurumlarında üst düzey yönetici olarak devam etti. Türk sermaye piyasalarının hızla geliştiği bu dönemde, kurumsal yönetim, yatırım profesyonelleri için davranış ve etik standartları gibi düzenlemelerin oluşturulması, bunun yanında yeni piyasa, platform ve ürünlerin geliştirilmesi için gerekli sistem ve altyapı çalışmalarında aktif olarak görev aldı. Gordon, Borsa Aracı Kurum Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Borsa İstanbul Denetim Kurulu Üyeliği, Sermaye Piyasaları Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, TKYD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve son olarak da TSPB’de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 2018’de, 11’inci Kalkınma Planı (2019-2023)- Finansal Hizmetlerin Geliştirilmesi Özel İhtisas Komisyonu’nda çalıştı.

2016’dan itibaren finansal hizmetler sektörüne güç veren teknoloji odaklı yeni nesil yatırım şirketleri ile yönetim ve danışmanlık kurulları üyesi kapasitesinde çalışmakta olan Gordon, 2018’de Estonya’da kurduğu Phaida Ventures, etki yatırımları ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma amaçlarına odaklanan farklı sektörlerdeki girişim ve inovasyon projelerine danışmanlık yapıyor.

Boğaziçi Üniversitesi’nden işletme alanında lisans sahibi olan Didem Gordon, San Diego Eyalet Üniversitesi’nde finans alanında yüksek lisans yaptı. CFA-Harvard Üniversitesi Yatırım Yönetimi ortak eğitimini tamamlayan Gordon, CFA Enstitüsü’nden ESG Yatırımı Sertifikası, SPF Düzey III ve Türev Araçlar lisanslarına sahip.