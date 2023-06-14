Real Madrid, Bellingham transferini duyurdu

Real Madrid, Borussia Dortmund'un 19 yaşındaki futbolcusu Jude Bellingham ile 6 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Real Madrid, Bellingham transferini duyurdu
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Real Madrid, Borussia Dortmund’un 19 yaşındaki futbolcusu Jude Bellingham ile 6 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İspanya La Liga takımlarından Real Madrid, Jude Bellingam’ın transferi konusunda Borussia Dortmund ile anlaşmaya vardığını duyurdu. İspanyol devi, genç futbolcuyla 6 yıllık sözleşme imzaladı.

Madrid temsilcisi, yarın yerel saatle saat 12.00’de Bellingham için imza töreni düzenleyecek.