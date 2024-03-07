Real Madrid çeyrek finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Real Madrid, ilk maçta 1-0 yendiği RB Leipzig ile 1-1 berabere kalarak adına çeyrek finale yazdırdı.

Real Madrid çeyrek finalde
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Real Madrid, ilk maçta 1-0 yendiği RB Leipzig ile 1-1 berabere kalarak adına çeyrek finale yazdırdı.

İspanyol ekibi Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Alman temsilcisi RB Leipzig’i konuk etti. İlk yarıda gol sesi çıkmazken, 65. dakikada Bellingham’ın golüyle İspanyol ekibi 1-0 öne geçti. 68. dakikada Leipzig, Orban’ın golüyle eşitliği yakalasa da kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi ve Real Madrid çeyrek finale yükseldi.

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Öte yandan Real Madrid’de oynayan milli oyuncu Arda Güler, yedek kulübesinde başladığı mücadelede forma şansı bulamadı.