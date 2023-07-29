Real Madrid'den Arda Güler açıklaması

Real Madrid, Milli oyuncu Arda Güler’in sağ diz iç menisküsünde sakatlık olduğunu ve tedavisi için Madrid’e döneceğini duyurdu.

Soccer Champions Tour için Amerika Birleşik Devletleri’ne giden Real Madrid’de Arda Güler sakatlandı. Lacivert-beyazlıların oynadığı Manchester United ve Milan maçlarının kadrosunda olmasına rağmen forma şansı bulamayan genç yıldız tedavi için kamptan ayrılacak. Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arda Güler’de yapılan tetkiklerin ardından sağ diz iç menisküsünde sakatlık olduğu tespit edildi. Oyuncu, özel tedavisine devam etmek için önümüzdeki birkaç saat içinde Madrid’e gidecek" denildi.

Öte yandan konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan milli oyuncu Arda Güler, "Bugün takım arkadaşlarımla sahada olmak isterdim ama tedavi sürecimi hızlandırmak ve bir an önce hazır olmak için Madrid’e dönüyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim" dedi.