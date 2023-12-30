Real Madrid'in taraftara açık antrenmanında Arda Güler de yer aldı

İspanyol temsilcisi Real Madrid, taraftara açık antrenman düzenlerken, milli futbolcu Arda Güler de idmanda yer aldı.

Real Madrid'in taraftara açık antrenmanında Arda Güler de yer aldı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

İspanyol temsilcisi Real Madrid, taraftara açık antrenman düzenlerken, milli futbolcu Arda Güler de idmanda yer aldı.

İspanya La Liga ekibi Real Madrid, taraftara açık antrenman gerçekleştirdi. Sakatlığını tamamen atlatan 18 yaşında milli futbolcu Arda Güler de idmanda yer alarak takımla birlikte çalıştı.

Real Madrid, 3 Ocak Çarşamba günü TSİ 21.15’te La Liga’nın 19. haftasında Mallorca’yı konuk edecek.