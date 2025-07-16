Real Madrid, Lucas Vazquez için veda töreni düzenleyecek

İspanyol takımı Real Madrid, 2015 yılından beri takımda forma giyen 34 yaşındaki futbolcu Lucas Vazquez ile yollarını ayırdı. Madrid, İspanyol futbolcuya yarın veda töreni düzenleyecek.

La Liga ekiplerinden Real Madrid’de 10 sezondur forma giyen deneyimli futbolcu Lucas Vazquez dönemi sona erdi. Madrid’in internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, Başkan Florentino Perez’in katılımıyla yarın Vazquez için veda töreni düzenleneceği ifade edildi.

16 yaşında Real Madrid’e katılan ve alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra Espanyol’da kiralık olarak oynayan Lucas Vazquez, 2015 yılında Madrid A takımıyla ilk karşılaşmasına çıktı.

34 yaşındaki futbolcu, İspanyol temsilcisiyle geçirdiği 10 sezonda 402 müsabakada görev alırken, 38 de gol kaydetti. Toplamda 23 şampiyonluk sevinci yaşayan Vazquez, bu süreçte UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nı 5’er, UEFA Süper Kupa, La Liga ve İspanya Süper Kupası’nı 4’er ve İspanya Kral Kupası’nı da 1 defa kazandı.

İspanyol ekibi, paylaşımın sonunda 34 yaşındaki futbolcuya emeklerinden dolayı teşekkür edip, kariyerinde başarılar diledi.