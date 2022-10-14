Real Madrid ve Barcelona derbisi Tivibu'da ekranlara gelecek

Tivibu, İspanya La Liga’nın ezeli rakipleri Real Madrid ve Barcelona derbisini ekranlara getiriyor. 16 Ekim saat 17.15’te başlayacak mücadele platformda yer alan S Sport kanalından yayınlanacak.

Türk Telekom’un dijital TV platformu Tivibu, futbolseverlerin heyecanla beklediği El Clasico maçını ekranlara getiriyor. 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan ve bu sezon ikinci sırada yer alan Real Madrid sahasında lider Barcelona’yı ağırlıyor. Karim Benzama, Luka Modric, Toni Kroos gibi yıldız kadroya sahip Real Madrid; Robert Lewandowski, Gavi, Memphis Depay’lı Barcelona’dan liderliği almak için mücadele ediyor. Futbol dünyasının en büyük derbilerinden biri kabul edilen Real Madrid-Barcelona mücadelesi 16 Ekim Pazar günü saat 17.15’te Tivibu platformunda yer alan S Sport’ta ekranlara gelecek.