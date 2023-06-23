Real Madridli yıldız Rüdiger, Fatih'te

İspanya La Liga takımlarından Real Madrid'in Sierre Leone kökenli Alman milli futbolcu Antonio Rüdiger, Fatih Belediyesi'ni ziyaret etti.

Real Madridli yıldız Rüdiger, Fatih'te
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Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

İspanya La Liga takımlarından Real Madrid’in Sierre Leone kökenli Alman milli futbolcu Antonio Rüdiger, Fatih Belediyesi’ni ziyaret etti.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Rüdiger’i makamında ağırladı ve ünlü futbolcuya, Fatih’in tarihi ve İstanbul’un fethi ile ilgili kısa bilgi aktardı. Ardından Belediye binası içinde bulunan Merkez Kütüphaneyi gezdiren Turan yıldız futbolcuyla beraber Ayasofya Camii’ni de ziyaret etti.