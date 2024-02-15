realme 'PUBG Mobile Turnuvası' başlıyor

realme’nin oyun tutkunlarını bir araya getirecek yeni turnuvası başlıyor. PUBG Mobile dünyasının önemli yayıncılarının yer alacağı turnuva, 17 Şubat Cumartesi günü saat 20:00’da oyun tutkunlarıyla bir araya gelecek.

Akıllı telefon markası realme, oyun severleri ’PUBG Mobile Turnuvası’nda bir araya getirecek. realme 11 modeli ile gerçekleştireceği PUBG Mobile Turnuvası ile Türkiye’nin dört bir yanından mobil oyun tutkunlarını karşı karşıya getirecek.

17 Şubat’ta düzenlenecek olan turnuvada efsaneler buluşuyor

PUBG Mobile oyununun önemli yayıncılarından Ersin Yekin, Mezarcı, Mithrain ve Doch, gösteri maçı için bir araya gelecek. Yayıncıların yanı sıra PUBG severlerin de katılacağı turnuvada 12 takımdan oluşan 48 oyuncu büyük ödül için mücadele edecek. Maç, TYMARON’un profesyonel sunuculuğunda realme Türkiye’nin Twitch, Instagram ve YouTube kanalında eş zamanlı olarak yayınlanacak.

Marka, turnuva sonunda kazanan takımı realme 11 ile ödüllendirecek. PUBG Mobile turnuvası heyecanı sadece oyuncularla da sınırlı kalmayacak. Marka, Twitch kanalındaki turnuva yayını sırasında izleyiciler arasından şanslı kişilere T300 kablosuz kulaklık hediye edecek.