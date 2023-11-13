Rebic'ten son 3 maçta 3 asist

Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Ante Rebic, siyah-beyazlı forma ile çıktığı son 3 karşılaşmada 3 asist yaptı.

Rebic'ten son 3 maçta 3 asist
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Beşiktaş’ın Hırvat futbolcusu Ante Rebic, siyah-beyazlı forma ile çıktığı son 3 karşılaşmada 3 asist yaptı.

Sezon başında Beşiktaş’a transfer olan ancak bekleneni veremeyen Rebic’in performansı yükselmeye başladı. Hırvat futbolcu, oynadığı son 3 mücadelede 3 asistle hücum hattına verdiği destek ile dikkat çekti. UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu dördüncü maçında Bodo Glimt’e 2-1 kaybedilen maçta siyah-beyazlıların tek golünün asistini yapan Rebic, Süper Lig’de Antalyaspor ve Başakşehir maçlarında da 1’er gol pası vermeyi başardı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Sezon başında kadroya katılan ve kondisyon eksikliğinin yanı sıra yaşadığı sakatlıklar sebebiyle fazla forma şansı bulamayan 30 yaşındaki orta saha, 12 müsabakada 348 dakika süre alabildi. Rebic, siyah-beyazlı forma ile henüz gol sevinci yaşayamadı.