Recep Akıncı'dan Kongrede Veda Mesajı: 'Görevi Gönül Rahatlığıyla Devrediyoruz'

Silivri Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın genel kurulunda konuşan Başkan Recep Akıncı, uzun yıllara yayılan başkanlık sürecini geride bırakırken birlik, adalet ve hizmet vurgusu yaptı. Konuşmasına protokol üyeleri, oda temsilcileri ve esnafa teşekkür ederek başlayan Akıncı, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şehitleri ve hayatını kaybeden oda üyelerini rahmetle andı.

Görev süresi boyunca esnafın haklarını korumayı öncelik edindiklerini belirten Akıncı, değişen mevzuat, artan nüfus ve sektördeki dönüşümler karşısında esnafın zarar görmemesi adına mücadele ettiklerini ifade etti. Minibüs hat düzenlemeleri, plaka dönüşümleri, servis araçlarına tahditli plaka hakkı kazandırılması ve muhasebe hizmetlerinin oda bünyesinde yürütülmesi gibi çalışmaların bu sürecin önemli başlıkları arasında yer aldığını söyledi.

Odanın hizmet binasıyla ilgili süreçlere de değinen Akıncı, önceki dönemlerde sağlanan destekler için teşekkür ederken, yeni dönemde mevcut terminalin yeniden yapımı kapsamında odaya hizmet binası tahsis edileceği yönündeki girişimlerin kendileri için önemli bir kazanım olduğunu dile getirdi.

Üç dönemlik görev süresinin ardından bayrağı genç ve dinamik isimlere devretme kararı aldıklarını ifade eden Akıncı, “Her dönemin bir zamanı vardır. Görevi gönül rahatlığıyla devrediyoruz” dedi. Konuşmasında meslektaşlarından helallik isteyen Akıncı, kırgınlık taşımadığını vurgulayarak genel kurulun tüm esnafa hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmasını ailesine, yönetim kurulu üyelerine ve oda çalışanlarına teşekkür ederek tamamlayan Akıncı, yeni yönetime destek vermeye devam edeceğini belirtti.